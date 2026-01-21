Grev kırıcıları başarılı olmadı, direniş sürecek

BirGün EGE

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Temel Conta işçilerinin grevi Torbalı’ya taşındı.

Geçtiğimiz günlerde patronun grev kırıcılığını bir üst aşamaya taşıyarak makineleri Torbalı’da kurulan yeni fabrikaya taşımasıyla işçiler de harekete geçti.

400 günü aşkındır grevde olan Temel Conta emekçileri yeni fabrikanın önünde mücadeleyi sürdürecek.

İşçilerin grev çadırını kurmasının ardından patronun kolluk kuvvetlerini aradığını aktaran Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, “Kolluk kuvvetleri gelip grev yazısı istediler bizden. Biz de onlara grev yazısının Kemalpaşa adresinde olduğunu söyledik. Çadırımızı kurduk” dedi.

Yaşananların hukuksuzluk olduğunu dile getiren Toptan, “Patron grev alanındaki makineleri taşıyabiliyor ama ben çadırımı taşıdığımda benden adres beyanı istiyor. Devletin kolluk kuvvetini bize karşı kullanmaya çalışıyor. Biz hukukçularımızla görüştük, makine taşındığı sürece elbette grev de taşınacak. Grev kırıcılığına karşı, ‘Makinelerin burada olsun, biz de burada greve devam edeceğiz’ diyoruz. Çadırı kurmamızla işçilerin moralleri yerine geldi. İnsanlar artık burada işverenin masaya gelmesini bekliyor” şeklinde konuştu.