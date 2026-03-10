Grev kırıcılığı yapmayın sorunlarımızı çözün

Haber Merkezi

İtalyan Lisesi Türk Öğretmenlerinin 2 Şubat’ta ayrımcılığa, çalışma şartlarındaki adalesizliğe ve düşük ücret politikasına karşı başlattıkları grev 37 gündür devam ediyor. Okul yönetimi sendika ile müzakere sürecini devam ettirmiyor.

Tez-Koop-İş 5 nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, okul yönetimine yapılan müzakere davetlerinin yanıtsız kaldığını aktarıyor. Karakurt “Derslerin boş geçmesinden okul yönetimi sorumludur. Veliler Özel İtalyan Lisesini sorumluluklarını yerine getirmemekten dava edebilirler” dedi.

Karakurt şunları aktardı: “ Okul yönetimi grevi etkisizleştirmek için Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile toplantılar yapıp öğretmen görevlendirmesi talep ediyor. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Beyoğlu’ndaki okul yöneticilerine resmi yazı olmadan bir form gönderiyor. Formda İtalyan Lisesinde görevlendirilmek üzere öğretmenlerin başvurusu isteniyor. Bu, yasada açıkça tanımlandığı gibi grev kırıcılığıdır. Bu bir suçtur, bu suça ortak olmayın.”