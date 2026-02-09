Grev kırıcılığına derhal son verin

EMEK SERVİSİ

GM Teknik Cam’da toplu iş sözleşmesi masasında uyuşmazlık ardından grev kararı alan Kristal-İş üyesi 66 işçi, mücadelelerini devam ettirirken destek ziyaretleri de sürüyor.

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GM Teknik Cam’da çalışan işçiler, grevi bırakmaları yönündeki tehditlere rağmen direnişlerinin 206’ıncı gününü geride bıraktı. İşçilere destek ziyaretinde bulunan SOL Parti, işçilerin taleplerinin çok net olduğuna vurgu yaparak, patronun grev kırıcılığından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Dayanışma ziyaretinde konuşan işçi temsilcisi Ramazan Çağlı, “17 Temmuz’da greve çıktık, 206 gündür mücadelemizi sürdürmekteyiz. Öncesinde toplu iş sözleşmesi masasına oturduk, anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldık. Mücadelemiz 206 gündür aynı coşkuyla devam ediyor.

Bunun yanında işveren grev kırıcılığı için elinden geleni yapıyor. Grevde olan 66 emekçi, haklarımızı alana dek direnişimizi sürdüreceğiz. İşverenin grev kırıcılığı karşında sessiz kalmayacağız” dedi.

TALEPLER KARŞILANMALI

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise GM Teknik işçileriyle omuz omuza olduklarına vurgu yaparak şöyle konuştu: “GM teknik işçilerinin talepleri son derece nettir. İşçilerin hem ekonomik hem de sendikal talepleri bulunmaktadır.

İktidara, hükümet yetkililerine ve Çalışma Bakanlığı’na sesleniyoruz. Aynı zamanda Merzifon halkına da çağrıda bulunuyoruz. GM teknik işçilerinin haklı talepleri derhal karşılanmalı, sendikal hakları tanınmalı ve yasalarda yer alan sendikal haklar eksiksiz uygulanmalıdır. Patron grev kırıcılığından derhal vazgeçmelidir. GM teknik işçilerinin yanındayız, omuz omuzayız. Yaşasın sınıf dayanışması.”