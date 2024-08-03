Grev kırıcılığına karşı sendikadan sert tepki

Haber Merkezi

Tek Gıda-İş Sendikası, üyelerinin grevde olduğu Arkas’a ait Kristal Yağ fabrikasının işlerini Tariş Zeytinyağı Fabrikası’na yaptırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak sendika ve grevdeki işçiler; Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tariş Zeytinyağı fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Eylemde konuşan Tek Gıda-İş Şube Başkanı Lâtif Gökçay, Kristal Yağ Fabrikası’nın işçilerin grevde olması sebebi ile dolum ve ürünlerin satışa hazır hale getirilmesi işlemlerini Tariş Zeytinyağı Ticaret Aş. işyerinde yaptığını tespit ettiklerini ve Karşıyaka 2. İş Mahkemesi tarafından delil tespiti yapıldığını dile getirdi.

Gökçay, "İşçilerin çocuklarının hakkı şu anda gasp ediliyor. Kristal Yağ işvereni kanuna aykırı şekilde hareket edip grev kırıcılığı yapıyor. Tariş Zeytinyağı grevdeki işçilerin işini yapmak sureti ile grev kırıcılığı yapıyor. Bölgemizin önemli üreticilerinden ve aynı zamanda kooperatif olarak çiftçilerin kalkınması için kurulmuş olan Tariş Zeytinyağı’nın grev kırıcılığını protesto ediyoruz" dedi.