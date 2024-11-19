Grev kırıcılığına tepki verdi, işten atıldı

Emek Servisi

İstanbul Kartal Belediyesi işçilerinin mücadelesinde grev kırıcılığına tepki gösteren bir işçi belediye yönetimi tarafından tazminatsız işten çıkarıldı. Geçtiğimiz haftalarda Kartal Belediyesinde TİS’i kabul etmeyen işçiler iki gün daha iş bırakmıştı. Belediye bunun üzerine Beykoz Belediyesi işçilerine çöp toplatmıştı.

Burada çöp toplayanları “grev kırıcılıkla” suçlayan belediye çalışanı Belgin Taş tazminat hakkı dahi verilmeden işten çıkarıldı. “İşimi geri istiyorum” pankartı açarak, belediye önünde basın açıklaması yapan Taş şöyle seslendi: “Bu yanlıştan derhal dönülmesini, haksız yere gasp edilen işime iade edilmemi ve tüm haklarımın iade edilmesini talep ediyorum. Bugün benim için emeğin, adaletin ve hakkın günüdür.”