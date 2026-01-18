Grev kırıcılık için patron-kolluk el ele

İzmir Kemalpaşa’da kurulu Temel Conta fabrikasında işçiler dün grevlerinde 404’üncü günü geride bıraktı. Temel Conta patronu dün grev kırıcılığı fabrikadan makine çalmaya kadar taşıdı. Çoğunluğu kadın işçilerden oluşan fabrikada sendikal örgütlenme hakkı için üretimi durduran işçiler polis müdahalesine maruz kaldı.

Petrol-İş’te örgütlü işçiler, fabrika önündeki nöbetlerini sürdürürken polis tarafından ablukaya alındı, tırlar için polis koridor oluşturdu.

‘GADDARCA EZDİLER’

Ablukadaki kadın işçiler polis müdahalesinde ezildi.

İşçilerden Sinem Kaya, şunları söyledi: "Anayasal hakkımız olan sendikalaşabilmek için greve çıktık. İşveren buradaki makinalarını taşıyacaktı. Bunu öğrendikten sonra sendikamız Petrol İş’le gece nöbetlerine başladık. Sabaha karşı 04.45’te Çevik Kuvvet ve tırlar geldi. Bizi hemen ablukaya aldılar, grev alanımıza giriş çıkışı yasakladılar. Arkadaşlarımız karanlık havada ana yolda koşturmak zorunda kaldı. Polis grevi kıran patrona karşı kalkan kurmak yerine, onlara karşı durmak yerine grevdeki çoğu kadın 16 işçinin karşısına dikildi. İki arkadaşımla birlikte polislerin arasında ezildik. Biz sadece ekmeğimiz, onurumuz, hakkımız için mücadele ediyoruz. Buradan kamuoyuna açık bir çağrıdır: Temel Conta patronu grevi defalarca kırdı. Bu ilk değil ama bu defa emniyet görevlileri ile birlikte yapıyor. Bugün bu bize yapılıyorsa yarın bütün grevlere yapılacak bir müdahaledir. Çevik Kuvvet o kadar gaddardı ki polislerin altında iki arkadaşımla kaldık."

GREV DE TAŞINACAK

Petrol-iş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan şunları söyledi: "Devletin polisi bir kez daha karşımızda. Kadın emekçilere yapılanı kabul etmiyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin neresine götürürse götürsün grevimize orada devam edeceğiz. Toplu sözleşme hakkı istiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."