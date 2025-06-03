Grev kırmanın mazereti olmaz

Politika Servisi

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’nın 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerinde örgütlü olan İZELMAN, İZENERJİ ve Ege Şehir Planlama işçilerinin başlayan grevi sonrasında işçilerin hedef alınması yankı uyandırdı.

İşçiler grevlerini 5’inci gününde sürdürürken önceki akşam bazı belediye yöneticileri ve yurttaşlarla çöp toplamaya başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp toplayarak söyledikleri diyalog da tartışmaları alevlendirdi. ‘‘Bu çöp bizim ekmeğimiz. İşçi ekmeğini koruyor" diyerek tepkilerini gösteren işçilere “Çöpü toplatmama hakkınız yok” diyen Tugay, “Belediyenin ödeyemeyeceği bir parayı veremeyiz, bunun devam etmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

BİREYSEL ÇALIŞANIN DEĞİLİZ

Dün Konak’ta toplanan işçiler ise Cumhuriyet Meydanı’nda bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzde 29,16’lık zam teklifini sefalet ücreti olarak nitelendiren işçiler, 5’inci günde eşit işe, eşit ücret talebini yineledi. Alanda Genel-İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ve 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal açıklamalarda bulundu. Tugay’ın çöp toplamasına değinen Gül, “Cemil Başkanın dışarıdan getirdiği halk diye tabir ettiği ve ne olduğu belli olmayan insanları tanımıyoruz, greve zarar vermeye çalışıyorlar” dedi.

Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Bir tane kadın arkadaşımız ‘grev kırıcılığı yapıyorsun’ diyor. Bir tane zibidi de elinde sopa ile ‘senin kafanı patlatırım’ diyor. Yeri geldiğinde kadın haklarını bizden çok savunuruz diyenler yanlarında kadınların kafasını patlatacak zibidiler getiriyorlar. Umarız çöp toplama işi bitmiştir de masaya otururuz. Onlar utanmaz ama biz utandık arkadaşlar”

“BİZİM SAYEMİZDE ÖRGÜTLENDİNİZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştıklarını söyleyen DİSK Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal ise, “Biz senin bireysel çalışanların değiliz, biz belediyenin çalışanıyız. Siz dört yıllığına seçildiniz. Alsancak’a yürüyüp sanki bu şehrin patronu gibi davranmaya hakkınız yok” sözleriyle tepki gösterdi. Aynı saatler de Cemil Tugay da konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Sendika yöneticilerini ‘‘yalan söylemek’’le itham eden Tugay, ‘‘DİSK, Genel İş bizim sayemizde İzmir’de örgütlendiniz. Bunu nasıl istismar edersiniz, bu haksızlığı nasıl yaparsınız? Bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabasında olanlar var. Profesörler biz bu kadar maaş almıyoruz diyorlar. İşçileri kışkırtmaya çalışanlara dikkat edin. İzmir gibi bir şehirde siyasi fırsatçılık yapanlar, halkı ikna edememeye devam edecekler”

Konuya dair açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘‘Kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi beklemesin" dedi. Özel devamında ‘‘Nezaket, kurallar ve kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır’’ ifadelerini kullandı. Özel, “İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı ‘grev kırıcı’ diyeceksiniz?” diye konuştu.

Öte yandan DİSK Genel-İş Sendikası bugün saat 12.30’da Genel Merkez binasında konuya ilişkin basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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BU GERİLİMİN SONUÇLARI AĞIR OLUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde beşinci gününe giren grev devam ederken, işçileri hedef alan açıklamalara karşı tepkiler yükseldi. SOL Parti İzmir İl Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Saray rejiminin ‘silkeleyin’ talimatı sonrası, muhalif partilerin yönettiği belediyelerde gelirlerin kısıldığını, baskı ve tutuklamaların gerçekleştiğini herkes gibi biz de görüyor ve bu haksızlıklara karşı ilk günden beri örgütlü bir biçimde mücadele ediyoruz. Ancak ne bu ekonomik baskıların ne de CHP içindeki klik tartışmalarının/kavgalarının faturası emekçilere çıkarılabilir. Emekçiler sadece eşit işe eşit ücret istemektedir. Bunun anlamı, aynı işi yapan farklı sendikaya mensup işçinin diğer işçiden fazla maaş almasıdır. Bu, hiçbir iş yerinde kabul edilemez. İşçiler haklıdır ve elbette kazanacaklardır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Grev, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanarak hayatı durdurmasıdır. Dünyanın her yerinde kamu grevi; işçilerin çalışmasa neler olacağını gösterir ve kamu idarecilerini baskı altına alır. Sosyal medyada işçileri halkla karşı karşıya getiren söylemler, belediye başkanlarının çöp toplaması, esnafı işçilere karşı yanına çekme çabası, başka belediyelerden yardım alması; sınıf mücadelesine zarar veren eylemlerdir. Bu gerilimin gelecekteki sonuçları ağır olur ve grev kırıcılığının mazereti olamaz. Bir an önce eşit işe eşit ücret talebi karşılanmalı ve imzalar atılmalıdır.”

Öte yandan Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada “ Türkiye İşçi Partisi olarak, işçi sınıfının onurlu mücadelesinin yanındayız! Cemil Tugay’ı grev kırıcılığını teşvik etmekten uzak durmaya, isçilerin taleplerine kulak vermeye, sendikayla derhal masaya oturup adil bir sözleşmeye imza atmaya çağırıyoruz. Emeğe, alın terine ve sendikal haklara saygı duymak, bir lütuf değil, yöneticilerin asli görevidir. ” ifadelerine yer verildi.

EMEP’ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Grev haktır, belediye başkanı da yapsa grev kırıcılığı suçtur! Grevi yasaklamakla grev kırıcılığı aynı kapıya çıkar. Toplu sözleşme sürecini tıkayan Cemil Tugay, İzBB grevinin baş sorumlusu ve sürecin en önemli muhatabıdır. İzBB işçilerinin “eşit işe eşit ücret” başta olmak üzere en haklı anayasal taleplerini çiğneyen, geçmişten bu yana var olan sosyal haklarını gasp etmek üzere TİS masasına oturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu sözleşme sürecini bilerek isteyerek greve taşımıştır”

TKP’den yapılan açıklamada ise “Mücadele eden işçilerle birlikte olduğumuzu, işçi düşmanlığına geçit vermeyeceğimizi yineliyoruz. Yaşasın insanca bir yaşam için mücadele eden belediye işçilerinin mücadelesi” denildi.

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İŞÇİLERİN TALEBİ EŞİT ÜCRET

DİSK’e bağlı işçilerin temel talebi ise TÜRK-İŞ’e bağlı işçilerle eşit ücret almak. “Eşit işe eşit ücret” talebiyle grev yapan DİSK Genel-İş “İZELMAN ve İZENERJİ’de neden Grevdeyiz? İşte Gerçekler!” Notu ile paylaştığı görselde belediyenin kendilerine teklif ettiği ücret ile aynı işi yapan ve TİS imzalamış emsal şirketler arasındaki ücret farklılığını paylaştı. Sendikanın paylaşımına göre iş verinin DİSK Genel-İş’e teklif edilen ücret 1. Grup için 47 bin 699 bin TL ile aynı işi yapan diğer işçiler 59 bin 270 lira alıyor. İki ücret arasındaki bu fark gruplara göre daha da artıyor.

Belediye, işçilere 47 bin ile 56 bin TL arasında değişen ücretler teklif ediyor. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi için aynı işi yapan ve TİS imzalamış emsal şirketlerde çalışan işçilerin maaşları 59 bin ile 81 bin TL arasında değişiyor.