Grev pankartını asmak bile imza attırmaya yetti

Emek Servisi

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu İzmir Karabağlar Belediyesi’ne ait Karbel AŞ’de toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması sonucu grev kararının asılmasının ardından taraflar arasında görüşme yapıldı.

Toplantı sonrası belediyenin teklifini oylayan 587 işçiden 381’i “Evet” dedi. Böylece greve bir gün kala taraflar arasında TİS imzalanmış oldu. Anlaşma ile belediyede en düşük ücretin 47 bin 800 TL, aylık gıda desteğinin ise 8 bin 150 TL olacağı öğrenildi. DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube ve Karabağlar Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 31 Aralık’ta belediye binasına grev kararı asılmıştı.