Grevcilere zorunlu izin

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Maaş zammı dayatmasına karşı 33 bin işçinin greve gittiği uçak üreticisi Boeing’de grev krizini aşamayan şirket yönetimi, on binlerce çalışanı “ zorunlu ücretsiz izne” çıkaracağını duyurdu. Boeing CEO’su Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği e-postada “Önümüzdeki günlerde çok sayıda ABD merkezli yönetici, müdür ve çalışanı etkileyecek geçici izinler başlatıyoruz” diyerek “grev süresince her dört haftada bir belli sayıda çalışanın bir hafta ücretsiz izne ayrılacağını” söyledi.

Ortberg ayrıca kendisi ve diğer yöneticilerin “grev süresince ödemelerinde orantılı kesintiler yapacağını” kaydetti.

Yaklaşık 303 bini aşkın işçi, 13 Eylül’de başlattıkları grevde, Boeing’in dört yıllık sürede yüzde 25’lik ücret artışı teklifini reddetmişti. Son dönemde yaşanan mali krizin ardından şirket, uçak montajını durduran grev sebebiyle maliyet ve giderleri azaltmak için kemer sıkma politikasına geçmişti. Çarşamba günü Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası (IAM) ile şirket arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken sendika "Görüşmeye açık olsak da, şu anda ek bir tarih planlanmadı. Üyelerimizin hak ettiği sözleşme için mücadele etmeye tamamen kararlıyız” açıklaması yaptı.