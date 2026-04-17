Grevde 75. gün: 'Grevcan' öğretmenleri yine yalnız bırakmadı

Meral DANYILDIZ-Metin YETİM

Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan ve Tez Koop-İş Sendikası üyesi öğretmenlerin, İtalyan meslektaşlarıyla aralarındaki maaş ve çalışma koşulları eşitsizliğine karşı başlattığı grev devam ediyor.

Yaklaşık 75 gündür süren direnişte öğretmenler, eşit işe eşit ücret ve adil çalışma koşulları talebini yineliyor.

GREVCAN NÖBETTE

Grev süresince öğretmenleri yalnız bırakmayan 'Grevcan' adlı sokak kedisi, direnişin simgelerinden biri haline geldi.

Öğretmenlerle birlikte her gün grev alanına gelen Grevcan, gün boyu çadır çevresinde vakit geçirerek adeta nöbet tutuyor.

“HİÇ DEVAMSIZLIK YAPMADI”

Öğretmen Şebnem İtil, Grevcan’ın grev başladıktan sonra alana gelmeye başladığını belirterek, “Biz sabah 10.00’da geliyoruz, ilk buraya ulaşan o oluyor. Sokağın kedisiydi, artık buranın kedisi oldu. Hiç devamsızlık yapmadı, hastalık izni bile kullanmadı. Sokağı denetleme işleri bitince yanımızda” dedi.

İtil, Grevcan’ın öğretmenlerle oynadığını, gün boyu alanda dolaştığını ve grev bitiminde onu da okula sokacaklarını ifade etti.