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Grevde gözaltına alınanlar serbest

Güncel
  • 19.03.2025 05:00
  • Giriş: 19.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.03.2025 05:00
Grevde gözaltına alınanlar serbest
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde barınma hakkı için açlık grevi eylemi yapan yurttaşlar önceki gün gece gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haklarında resmi gözaltı kararı bulunmayan yurttaşların, belediyenin şikâyeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenildi. Yurttaşlar hakkında, kamu kurumunun önünde eylem yaptıkları gerekçesiyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu muhalefet” iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

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