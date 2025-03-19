Grevde gözaltına alınanlar serbest
Haber Merkezi
Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde barınma hakkı için açlık grevi eylemi yapan yurttaşlar önceki gün gece gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Haklarında resmi gözaltı kararı bulunmayan yurttaşların, belediyenin şikâyeti üzerine gözaltına alındıkları öğrenildi. Yurttaşlar hakkında, kamu kurumunun önünde eylem yaptıkları gerekçesiyle “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu muhalefet” iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.