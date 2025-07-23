Grevde son sözü TPI işçisi söyleyecek

Melisa AY

İzmir'de Menemen ve Sasalı'da kurulu 2 fabrikada çalışan Petrol-İş Sendikası'nda örgütlü 2 bin 300 TPI Kompozit işçisi, grevlerinde 71'inci günü geride bıraktı.

Amerikan sermayeli TPI işyerinde işçiler, ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. 2 ayı aşkın süredir devam eden mücadelenin başında işçilere yüzde 30'luk sefalet zammı dayatan işveren, 3 kez teklif yeniledi. Son olarak önceki gün sendika ile işveren temsilcileri arasında yapılan görüşmeden yüzde 80'lik zam oranı çıktı. Sendika, patronun teklifini işçiye sandık yoluyla soracak.

TPI işyerlerinde bugün işçilerin son zam teklifini oylayabilmesi için sandık kurulacak. Petrol-İş İzmir Şubesi, sandıktan çıkan iradeye göre greve 'tamam' ya da 'devam' diyecek.

Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, fabrikada son durumu BirGün'e anlattı. İşçilerin grevde 71'inci günü geride bıraktığını hatırlatan Turan, "Bu süreçte yüzde 30'luk sefalet dayatmasını üzerimize baskılayan Amerikan sermayesi 3 toplantı talep etti. Bu toplantılarda önce yüzde 50, sonra yüzde 70, nihayetinde de yüzde 80'lik oran teklif ettiler" dedi. Fabrikada bugün işçilerin oylama yapabilmesi için sandık kurulacağını anlatan Turan, "Üyelerimize yolun başından beri verdiğimiz bir söz var, işçi iradesi ile hareket edeceğiz. İşçinin sözünü ortaya koyma mücadelemizde de sandık iradesini göstereceğiz. Süreç uzuyor, 2300 kişi çalışıyor. Amacımız ilk günden beri işçi bütünlüğünü korumak. Son sözü TPI işçisi söyleyecek" dedi.

2 ayı aşan mücadelede kararı sandık iradesinin söyleyeceğini ifade eden Turan şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sermaye sınıfının sefalet dayatmalarına karşı verdiğimiz mücadeleyi ender görülen bir durumla ilerletiyoruz. Üyelerin fikri ver sözleşme sürecinde önemlidir ama doğrudan fabrikaya sandık kurulması nadir görülen bir durum, hele ki bu kadar uzun süren bir grevde. Sandık iradesinden çıkacak sonuç 'devam' olursa ilk günkü kararlılıkla greve devam edeceğiz. İşçiler, 'Bu sözleşmenin imzalanmasını onaylıyoruz' derse biz üyelerimizin bize verdiği yetkiyle imzaları atacağız. Her zaman elde ettiklerimizi verdiğimiz mücadele belirler. Bizi de sefalet düzeyinden bu orana mücadelemiz taşıdı. Yüzde 80'in üzerinde zam uygulanacak sosyal haklar var. TPI işçisi, işçi sınıfına örnek bir mücadele tavrı ortaya koydu. İyi ki grev var, direnince başlangıç noktası ne olursa olsun hedefe yol alınabiliyor. Son sözü işçi sınıfı, TPI işçisi söyleyecek."