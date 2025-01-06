Grevdeki Aile Sağlığı Merkezi'ne saldırı

Aile sağlığı merkezlerinde Türkiye çapında bugün itibariyle 5 günlük greve başlandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan ve grevde olan Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi'ne yönelik gerçekleşen saldırıda sağlık ocağının camı kırıldı.

Saldırıya tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, "Özlük Haklarımız, Meslek Onurumuz ve Toplumun Sağlığı için Bağlarbaşı ASM'de iş bırakma eylemi sırasında arkadaşlarımız saldırıya uğramıştır. #SağlıktaŞiddet olmadan, kaygı hissetmeden; hastalarımızla ilgilenmek, sadece sağlık düşünmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İDARECİLER BU OLAYIN SORUMLUSUDUR"

Bursa Muhalif Gazetesi’ne konuşan SES Bursa Şube Eşbaşkanı Alican Özden ise "Bizler hastaların müşteri puan katsayı olarak görülmesine karşı çıktığımız için hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve hastalarımızın tedavi haklarının elinden alınmaması için ve hastalarımıza hiçbir yararı olmayan bilimdışı uygulamaları engellemek ve sağlık hizmetlerinin parasız olması için bu eylemleri yapıyoruz. Fakat politika yapıcılar halkı sağlık emekçilerine karşı kışkırtıyor. Sağlıkta şiddeti engelleyemeyen idareciler bu olayın sorumlusudur” ifadelerini kullandı.