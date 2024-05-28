Grevdeki işçilerden "direnişi büyütelim" çağrısı

Emek Servisi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mersen fabrikasında çalışan işçiler, toplu sözleşme hakları için başlattığı grevi Fransız Konsolosluğu önüne taşıyor. Grevlerinin 39'uncu gününü geride bırakan işçiler, Fransız merkezli Mersen şirketinin iki yıl boyunca işçilerin sendikalı çalışma hakkını ötelemesine, işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş ile toplu iş sözleşmesi masasına oturulmamasına karşı eylem yapacak.

Mersen işçilerinin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş yayımladığı açıklamayla bugün saat 11.00'de Beyoğlu'ndaki Fransız Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirecekleri eyleme destek çağrısı yaptı. Açıklamada, "19 Nisan'da greve çıkan üyelerimiz, o günden beri kararlılıkla mücadelelerini sürdürüyor. Şimdi bu mücadeleyi büyütme zamanı. Tüm sınıf dostlarımızı, emek ve demokrasi güçlerini, işverenlerin pervasızlığına, sendikal hakkımızın önünde konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz" denildi.