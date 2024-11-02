Grevdeki işçilere ‘günlük 26 lira’ teklifi

Emek Servisi

Kartal Belediyesi işçilerinin düşük zam dayatmasını kabul etmeyerek başladıkları grev dün 3’üncü gününde devam etti. Evrensel’in haberine göre toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tarafları Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 4 No’lu Şube ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında grevin üçüncü gününde bir görüşme daha yapıldı.

SODEMSEN 1324 lira olan günlük brüt ücret teklifinin üzerine 26 lira koyarak 1350 lira teklif etti. SODEMSEN’in zam teklifine karşı işçiler de talep ettikleri 1900 liradan 24 lira aşağıya indi. SODEMSEN’in bu teklifi de kabul edilmeyerek greve devam edildi.

İşçilerin grevi ile Kartal’da çöp konteynerlerinin doldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise önceki gün Kartal’a çöp konteynerlerinin boşaltılması için çöp aracı ve temizlik ekibi gönderdi. Grevdeki işçilerden bir kısmı, "Bu grev kırıcılıktır" diyerek bazı noktalarda çöplerin toplanmasını engelledi.