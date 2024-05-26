Grevdeki Mersen işçileri konsolosluğa gelecek

HABER MERKEZİ

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mersen’de çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi haklarının Fransız merkezli Mersen yönetimi tarafından gasbedilmesine karşı ve 19 Nisan gününden beri grevde.

Mersen fabrikası önünde kurdukları grev çadırında 37 günü deviren işçiler, 28 Mayıs Salı günü İstanbul’da bulunan Fransız Başkonsolosluğu önünde; Mersen şirketinin iki yıl boyunca işçilerin sendikalı çalışma hakkını ötelemesine, işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş ile toplu iş sözleşmesi masasına oturulmamasına karşı eylem yapacak.

Mersen işçilerinin örgütlü olduğu Birleşik Metal-İş yayımladığı açıklamayla Fransız Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirecekleri eyleme çağrı yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İşverenlerin bu pervasızlığına, sendikal haklarımızın önüne konulan engellere karşı grevdeki Mersen işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. Tüm sınıf dostlarımızı, emek ve demokrasi güçlerini, grevdeki Mersen işçileriyle birlikte Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde salı günü yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz.”