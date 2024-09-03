Grevdeki metal işçileri birbirine omuz veriyor

Emek Servisi

Hatay’da iki farklı metal fabrikasının işçileri, grev alanında buluştu. Dörtyol’da yer alan Yolbulan Metal fabrikasında 20 Haziran’dan bu yana grevde olan işçiler, İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren İspanya ortaklı Befesa Silvermet fabrikasında grevde olan işçileri ziyaret etti.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi Befesa Silvermet işçileriyla dayanışma gösteren Özçelik-İş üyesi Yolbulan işçileri, “Hepimiz emekçiyiz, birleşirsek kazanacağız. Mücadelelerimizde yan yanayız” dedi. Dayanışma ziyaretinde Yolbulan işçileri talepleri karşılanana dek grevlerine devam edeceklerinin altını çizerken Befesa Silvermet işçileri de meslektaşlarına kendi grev süreçlerine ilişkin bilgiler verdi. Yolbulan işyeri temsilcisi Faruk Demir, Befesa işçilerinin yanında olduklarını belirterek “Hiçbir zaman ayrım gözetmedik, hepimiz emekçiyiz. Birleşirsek kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Birbirlerine deneyimlerini aktaran işçiler, ziyaretin sonunda bir kez daha birleşik mücadele vurgusu yaptı. Befesa Silvermet işçileri yüzde 82 ücret zammı talebiyle 26 Temmuz’da greve çıkmıştı. Düşük ücretlere karşı üretimi durdurarak net 30 bin lira ücret talebinde bulunan Yolbulan işçileri ise 20 Haziran’dan bu yana grevde.