Grevdeki metal işçisine IndustriALL’dan destek

Emek Servisi

Patron temsilcisi MESS’in sefalet ücreti dayatmasına karşı Hitachi Energy’nin dört fabrikasında Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü 500 işçinin başlattığı grev, dün 3’üncü gününü tamamladı. Birleşik Metal-İş, 11 fabrikada 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patron temsilcisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile anlaşma sağlanamamış, ilk grev kararı fabrikalara asılmaya başlanmıştı. GE Grid Solutions işçileri de 13 Aralık’ta başlayacak grev için hazırlıklarını sürdürüyor. Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik’te de fabrika önü eylemleri yapıldı.

Birleşik Metal-İş’in uluslararası üst örgütleri de dün greve destek için yeni bir adım attı. Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL) Genel Sekreteri Atle Hoie ile IndustriALL Avrupa Sendikası’nın Genel Sekreteri Judith Kirton-Darling, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a mektup yazdı. Mektupta, Işıkhan’a Anayasa Mahkemesi’nin ve ILO Uzmanlar Komitesi’nin önceki kararları hatırlatıldı, hükümete metal işçilerinin grevini yasaklamaya dönük bir girişimde bulunulmaması konusunda çağrıda bulunuldu. Grev kararlarının kanun ve Anayasa güvencesi altında olduğu vurgulandı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin, 2023 gözlemlerinde işçi örgütlerinin faaliyetlerini düzenleme ve programlarını belirleme hakkına sahip olduğunu teyit ettiğini belirten genel sekreterler, temel haklar olan toplu pazarlık ve grev hakkına sıkı sıkıya saygı gösterme çağrısı yaparak, “Bu konuya gösterdiğiniz ilgiye müteşekkiriz ve cevabınızı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.