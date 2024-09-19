Grevdeki Sarar işçileri geri adım atmayacak

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı yetkili Öz Büro İş Sendikası, Sarar ile toplu iş sözleşmesi imzalanamaması nedeniyle başlayan grevde 21’inci gününü geride bıraktı.

Öz Büro İş Sendikası üyeleri, Ankara’da Armada AVM içindeki Sarar mağazasına giderek "Bu işyerinde grev vardır" yazılı pankart astı. Sendika üyeleri mağaza önünde halay çekip, alkış tuttu. Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, greve ilişkin şöyle konuştu:

"Biz toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanmasını istiyoruz. Bu konuda iş verenin negatif tavrı grevin uzamasına neden oluyor. Biz kendilerinden toplu sözleşmenin imzalanması için bir adım beklerken, yanlış yapmaya devam ediyorlar. Hukuku ve yasayı çiğniyorlar. Grevi yok sayıyorlar. Sendikamız ilgili kuruluşlara gerekli başvuruyu yaptı. Temsilcimizi işten atarak, arkadaşlarımıza baskı yaparak ve üye sayımızı azaltmaya çalışarak grevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Biz haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Çok kararlıyız."