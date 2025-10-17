Grevdeki TPI işçilerine Ankara'da polis engeli

158 gündür grevde olan ve İzmir'den Ankara'ya gelen TPI işçileri, Çalışma Bakanlığı binasının önünde polis tarafından engellendi.

Evrensel'de yer alan habere göre, işçilerin 158 gündür grevde olduğu TPI Composites, iflas başvurusunda bulunmasının ardından, geçtiğimiz günlerde SGK'ye toplu işten çıkarma bildiriminde bulunacağını açıklamıştı.

Petrol-İş Sendikası, TPI fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek sürece ilişkin bir bilgilendirme toplantısı yapmak istemiş ama işçilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. İşçilerin baskısı sonucu Ankara’da eylem kararı alınmıştı.

Beş ayı geçkin bir süredir grevde olan TPI işçileri, ücretlerini ve haklarını almak için Ankara'da Çalışma Bakanlığının binasının önüne yürüyerek görüşme yapmak istedi. Polis, Bakanlık binasının önüne barikat çekerek işçilerin kapıya gelmesine engel oldu.

İşçilerin seçtiği üç temsilci, görüşme yapmak için içeri girdi. Bu görüşmede yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yaparken belli yasal düzenlemelere tabi tutulmasının gerekliliği ve işçilerin beş aydır yaşadığı mağduriyet dile getirildi. Yalnızca Çalışma Bakanlığı değil, Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığıyla beraber sürecin araştırılacağının sözü verildi.

"MÜCADELE YENİ BAŞLIYOR"

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da işçilerin yanına giderek destek verdi. Burada işçilere seslenen Karaca, "TPI işçileri sadece kendileri için değil, patronların 'Ben istediğimi yaparım' cüretine karşı mücadele ediyor. Mücadele yeni başlıyor. Biz de Emek Partisi olarak tüm olanaklarımızla yanınızda olacağız" dedi.