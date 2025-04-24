Grevdeki Yolbulan işçileri 1 Mayıs’ta fabrika önünde

Emek Servisi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Özçelik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Yolbulan Metal fabrikasındaki grev onuncu ayı geride bıraktı. Aradan geçen zamana rağmen patron, sendika ile anlaşmaya yanaşmıyor. İskenderun ve Osmaniye bölgelerinde fason üretim yapan patron, bir taraftan grevi kırmak ve işçilerin sendikasız bir şekilde çalışmaları için elinde geleni yapıyor.

Evrensel’deki habere göre 1 Mayıs’a kadar bir anlaşma sağlanamaz ise o gün grevin 316. günü olacak. 1 Mayıs günü Yolbulan fabrikası önünde toplanacak işçiler, burada 1 Mayıs’ı kutlayacak ve taleplerini dile getirecekler. MMK Metalürji, İSDEMİR ve Ekinciler fabrikasında Özçelik-İş üyesi işçilerin de Yolbulan fabrikası önündeki 1 Mayıs kutlamasına katılması bekleniyor.

Yolbulan metal fabrikasında uzun zamandır grevde olan işçiler sabah fabrika önünde yapılacak kutlamanın ardından İskenderun’da yürüyüşlü 1 Mayıs mitingine de katılacak.

İskenderun’da 15.00’te Merkez Bankası önünde başlayacak 1 Mayıs yürüyüşünde hayat pahalılığına, ücretlerin baskılanmasına, gelirde-vergide ve ülkede artan adaletsizliklere ve rejimin baskılarına karşı tepkiler dile getirilecek.