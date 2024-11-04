Greve günler kala: Emekçiler iş bıraktı

İzmir’de 13 belediyede 11 Kasım’da greve hazırlanan emekçiler, bugün Bornova ve Buca Belediyesi’nde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Bornova Belediyesi’nde mesai saatinin başlamasıyla birlikte işyerlerinde ve şantiyelerde toplanan işçiler sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda üç saat boyunca hizmet vermedi. Eylemlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Eylemde konuşan Genel İş İzmir 7 Nolu Şube Sekreteri Uğur Nazlıoğlu, “Bu iş olursa sözleşme masasında olacak, olmazsa pazartesi grevle bu iş bitecek. Bizi yönetenlere duyurulur. Bu hafta vitesi artırdık, kararlılığımızı göstereceğimiz bir haftaya girdik. Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde herhangi bir gelişme göremezsek zaten grevi uygulayacağız ama o zamana kadar ne gerekiyorsa, bunlardan daha serti neyse yapmaktan da çekinmeyeceğiz" dedi.

YA MASADA YA GREVLE

Bornova Belediye Başkanı CHP'li Ömer Ekşi'ye seslenen Nazlıoğlu, "Ömer Başkan buradaki bütün işçiler senin başkanlığın için oy attı. Buradaki bütün işçiler senin başkanlığın senin hizmetinin başarılı olması için çalışan dostlar. Bu arkadaşlar elleriyle, bedenleriyle kafalarıyla emek veriyorlar. Sen başarılı olacaksan ekip mücadelesi ile başarılı olacaksın. O zaman artık gel şu masaya otur bu sözleşme bitsin. Aradan SODEM-SEN’i çıkartın. Artık oturalım. Bu işin şakası yok. Olacaksa masada, olmayacaksa 11 Kasım’da grevle olacak. Cesaretimiz, kararlılığımız, mücadele azmimiz yeter” diye konuştu.

Öte yandan Buca Belediyesi emekçileri, toplu iş sözleşmesinde (TİS) belediye adına görüşmeleri yürüten SODEM-SEN’in yüzde 19,31 artışı dayattığını belirtti ve iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler yönetime seslendi. 11 Kasım’da grevin başlayacağını hatırlatan Genel İş 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Aras, “Biz bu sürecin SODEM-SEN ile çözüleceğine inanmıyoruz” dedi.

Kentlerin yönetiminin ancak ortak akıl ile olacağını vurgulayan Aras, “Bu ortak aklın bir yanı belediye yönetimi ise diğer yanı bu kente hizmet eden işçilerden oluşur. Yani işyerlerinin asıl bileşenlerinin arasına bir başka unsur yani SODEM-SEN girer ise bu masadan uzlaşı çıkmaz aksine kentin paydaşları arasında uzlaşmazlık yaşanır demiştik. Nihayetinde bugün gelinen noktada yine biz haklı çıktık. Yasadığımız kentte geçimin nasıl olduğunu hangi koşullarda yaşandığını ne şekilde çalışıp hizmet ürettiğimizi Ankara’dan görevlendirilen SODEM-SEN yetkililerinin göremeyeceğini defalarca dile getirdik” diye konuştu.

SODEM-SEN’in her masaya geldiğinde teklif vermekten uzak durduğunu kaydeden Aras, “Yaklaşık bir ay önce verdiği teklif olan yüzde 19,31 de ki ısrarcı tutumu sonucunda grev ilan kararı asıldı ve grev uygulama günü kararlaştırıldı. Biz hep şunu söyledik en güzel toplu sözleşme masada uzlaşı içinde biten sözleşmeler olmuştur. Lakin defalarca bunu dile getirmemize rağmen belediye yönetimince duyulmadı. Bugün buradan son kez sesleniyoruz. Belediye başkanımızı 6 Kasım tarihindeki görüşmede masada görmek ve Buca işçisinin sesini duymasını ve bu işi masada çözmesini istiyoruz. Belediye başkanımız masada olmadığı takdirde SODEM-SEN ile bu sürecin sonlanacağına da inanmıyoruz” diye konuştu.