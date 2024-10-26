Greve rağmen işten çıkarmalar devam etti

Emek Servisi

As Plastik’te grevin 37’inci günü sürerken dün bir işçi daha işten çıkarıldı. İşveren, grev yapan işçinin iş akdini yasalara aykırı biçimde feshetti. Patron, işten çıkarılma gerekçesi olarak işverene veya başka bir işçiye sataşma gibi gerekçeler içeren Kod-45’e başvurdu.

Sosyal medya hesaplarında bir işçinin daha işten çıkarıldığını açıklayan As Plastik işçileri, "Biz bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Grevci işçilerin birliğini bozamadıkça saldırganlaşıyorsunuz, kaybedeceksiniz! Atılan işçiler onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik fabrikasında, Petrol-İş sendikasında örgütlü işçiler tıkanan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin ardından öncü işçilerin işten çıkarılmasıyla greve başlamıştı. Fabrikada emekçiler, grevin hemen ardından grev kırıcılığa başvuran işverene karşı da direniş gösterdi. Özel güvenlik ekibi istihdam ederek grev kırıcılar ile grevdeki işçiler arasında barikat kuruldu. Grevdeki işçilerin servis araçlarını engellemek istemesi nedeniyle patron, dün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da greve katılan işçileri işten çıkarmıştı.