Grevi öğrencilerle kırma çabası

Melisa AY

Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan TOLEYİS’te örgütlü işçilerin başlattığı grevde 6’ncı gün geride kaldı. Üniversite, okul birimlerinde kısmi zamanlı çalışan öğrencileri grev kırıcılığa zorlarken TOLEYİS, işçi ile öğrenciyi karşı karşıya getiren zorla çalıştırma uygulamasına karşı tepki gösterdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi İşletmesi, toplu iş sözleşmesi (TİS) döneminde işçilere Temmuz-Aralık dönemi için sıfır zam teklif etti. İşverenin sosyal haklar için zam teklifi ise 5 TL oldu. Sendikanın, 5 liralık artışı kabul etmemesi üzerine bir sonraki oturumda işveren Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 15, Ocak ayında yüzde 16 zam teklifinde bulundu. İşveren, TİS’e de aykırı zam teklifinin üstüne sözleşme dönemlerinin de yıllık olmasını istedi.

105 çalışanlı işyerinde kantin ve yemekhane işçileri hakları için greve başladı.

Üniversite, grevi kısmi zamanlı çalışan öğrencilerle kırmaya çalıştı. Üniversite işletmelerinde çalışan ve herhangi bir hijyen sertifikası da bulunmayan öğrenciler, tost yapmaya, yemek servis etmeye ve kantinde kasaya bakmaya zorlandı. Kimi öğrenciler, otoparkta fiş keserken kimileri temizlik yapıyor, kimileri de bulaşıkhanede bulaşık yıkıyor.

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları’na göre, üniversitelerde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saat olarak ayarlanmak zorunda. PAÜ’de birimlerde günlük çalışma süresi ise 4 saat olarak belirlenmiş durumda. Kendi bilgi ve becerilerine uygun işlerde çalıştırılması gereken öğrenciler, buna rağmen farklı birimlerde, günde 9 saate kadar çalıştırılıyor.

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YÜZDE SIFIR ZAM İLE 5 TL YARDIM TEKLİFİ

TOLEYİS İzmir Şube Başkanı Mustafa Çelik, “İşveren bize ilk oturumda sıfır zam teklif etti. Temmuz için geçerli olacak zamma karşılık da asgari ücret zammını bahane etti. ‘TİS’teki sosyal yardımlara 5 lira zam yapalım’ diye teklif getirdi. Biz bunu kabul etmedik. Görüşmelerimiz sonuçsuz kalınca grev başladı” dedi.

Üniversite işletmesinin, öğrencileri grev kırıcılığa zorladığına da dikkati çeken Çelik, “İşçiler greve başlayınca öğrencileri zorla çalıştırmaya başladılar. Normalde mevzuatta olmayan günlük 8-9 saatlik çalışmayı öğrencilere dayatıyorlar. Öğrencilerin gün içinde bile görev yerleri değişiyor. Kasaya bakıyorlar, temizlik, bulaşıkçılık, yemek dağıtımı hepsinde öğrenciler kullanılıyor. Öğrencileri çalıştırmadıkları hiçbir alan yok şu an” dedi. Öğrencilerin aşırı saatlerde ve çok yoğun çalıştırıldığını belirten Çelik, “Öğrenciyle işçiyi karşı karşıya getirmeye uğraşıyorlar. Çocuklar oradan oraya koşturuluyor” dedi.

Durumu İŞKUR’a da bildirdiklerini anlatan Çelik, “Grev kırıcılık suç olduğu için biz gerekli başvuruları da yaptık. Müfettişler görevlendirildi, üniversitede inceleme yapacaklar” dedi. Çelik, işverenin greve karşı sessiz kaldığını belirterek, “Hiçbir yetkiliden anlaşma için bir adım gelmedi. Biz kazanana kadar, masaya oturup hakkımızı alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

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SENDİKA İRADEYE SAHİP ÇIKACAK

TOLEYİS İletişim Başkanı Kenan Karabulut da TİS sürecini anlattı. Karabulut, “Bizi hakem heyetine zorlamak için sıfır zam oranı teklif ettiler. İşçilerin iradesini görmezden gelmek istediler ama bu direnişi tahmin edemediler. İşçilerin yüzde 80’i 21 bin 800 lira maaş alıyorken ‘Biz 35-70 bin lira maaş veriyoruz’ diye yalan söylediler. İhbar ve kıdem tazminatını düşürmek istediler, ikramiyeleri tamamen kaldırmak istediler” dedi. İşverenle uzlaşmanın sağlanamadığını anlatan Karabulut, “Sözleşmeleri 1 yıllık yapıp sonrasında yetkimizi ortadan kaldırmayı da istediler. Sendikamız işçi ile beraber durdu, durmaya da devam edecek. İşçinin gösterdiği iradeye sendika olarak da sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.