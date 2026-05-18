Grevin adı yetti

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünya teknoloji devlerinden Samsung Electronics’te sular durulmuyor. On yıllarca süren "sendikasız yönetim" baskısını yıkarak kurulan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası (NSEU) üyesi 45 bini aşkın işçi, hak gasplarına ve düşük ücret dayatmasına karşı grev silahını kuşanmaya hazırlanıyor.

Grevin ihtimali dahi, Samsung yönetimini ve "Chaebol" (aile şirketleri) rejiminin sadık koruyucusu Seul hükümetini derin bir paniğe sürükledi. Sendika ve şirket temsilcileri, bugün tekrar masaya oturmaya hazırlanırken Başbakan Kim Min-Seok, hükümetin grevi önlemek için “olağanüstü yetkilerini kullanabileceği” uyarısı yaptı.

BAŞBAKAN TEHDİT ETTİ

Çip fabrikasında üretimin durmasının günlük maliyetinin 1 trilyon wona (668 milyon dolar) kadar çıkabileceğini belirten Kim Min-Seok, “Yarı iletken üretim hatlarındaki geçici bir duraklamanın aylarca sürecek bir faaliyetsizliğe yol açabilir” dedi. Kim, grev nedeniyle malzemelerin imha edilmesi gerekirse ekonomik zararın 100 trilyon wona kadar ulaşabileceğini kaydetti.

Bakanlar kuruluyla yapılan acil görüşme sonrası konuşan Başbakan, bugün yapılacak arabuluculuğun sonuç vermesi için şirket yönetimi ve sendikaya çağrıda bulunarak “Bu neredeyse son fırsat” dedi. Kim, grevi önlemek ve başlaması halinde zararlarını en aza indirmek için “acil tahkim” dâhil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini belirtti.

SERMAYE ALARMDA

Güney Kore’de acil tahkim emri, bir iş anlaşmazlığının ekonomiye ya da günlük hayata zarar verme olasılığının yüksek görüldüğü durumlarda çalışma bakanı tarafından devreye alınabiliyor. Bu mekanizma işletildiğinde, Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu arabuluculuk ve tahkim yürütürken grevler 30 gün boyunca derhal yasaklanıyor.

Grevin sadece Güney Kore ekonomisinin yüzde 20’sini oluşturan Samsung’u değil, küresel yarı iletken ve çip tedarik zincirini de kopma noktasına getireceği gerçeği, piyasalarda şimdiden alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

18 GÜNLÜK TARİHİ GREV

Grev kararı, Samsung yönetimi ile sendika arasında ikramiye ödemeleri konusunda uzlaşma sağlanamaması sonrası gelmişti. Sendikanın talepleri arasında ikramiye tavanının kaldırılması yer alıyor. Sendika ayrıca yıllık faaliyet kârının yüzde 15’inin çalışanlara dağıtılacak ikramiye havuzuna aktarılmasını ve maaşlarda yüzde 7 artış talep ediyor.

Samsung ise faaliyet kârının yüzde 10’unun prim olarak dağıtılmasını ve bonusların performansa göre ödenmesi gerektiğini savunuyor.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası NSEU, 21 Mayıs’tan 7 Haziran’a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamıştı. Bu, şirket tarihindeki en büyük grev olacak.

KÜRESEL TEKELLER

Samsung, dünyadaki tüm telefon ve bilgisayarlar ile sunucu ve veri merkezlerinde bulunan dinamik rasgele erişim belleklerinin (DRAM) yaklaşık üçte birini üretiyor. Koreli rakibi SK Hynix ile birlikte, küresel DRAM pazarının üçte ikisini; yapay zekâ sistemlerinin çalışması özel çipler olan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) pazarının daha da büyük bir kısmını kontrol ediyor. Samsung ve SK Hynix, Amerikan yarı iletken şirketi Micron’la birlikte HBM üreten üç şirketi oluşturuyor.

Yapay zekâ patlamasıyla birlikte artan talep ve küresel bellek çipi arzındaki sıkışıklık, şirketin yılın ilk çeyreğinde rekor kâr elde etmesiyle sonuçlandı.

KÂRLAR İŞÇİYE YANSIMADI

Samsung Electronics, 2026’nın ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 756,1 artışla 57,2 trilyon won (37,9 milyar dolar) kâr elde etti. Şirketin geçen yıl kaydettiği toplam yıllık faaliyet kârı, 43,6 trilyon won olarak açıklanmıştı.

Samsung’un rakip şirketi SK Hynix, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 405,5 artışla 37,6 trilyon won faaliyet kârı açıkladı.

SK Hynix, geçen yıl eylül ayında 10 yıllığına ikramiye tavanını kaldırırken yıllık toplam kârın yüzde 10’unun işçilere dağıtılması kararı aldı. Bazı Samsung çalışanlarının, işçilerde büyük tepkiye yol açan bu kararın ardından rakip şirkete geçtiği belirtildi.