Grevler kazanıma kadar devam edecek

Melisa AY

Yurdun dört bir yanında pek çok iş kolundan işçiler hakları için grev ve direnişlerle mücadele ediyor. Petrol-İş Sendikası da örgütlü olduğu 3 ayrı işyerinde grevde. Tarkett’te 22, As Plastik’te 21, Elba Bant’ta 15 günü geride bırakan grevler devam ediyor. Petrol-İş Genel Mali Sekreteri Mehmet Kaya, devam eden grevleri BirGün’e anlattı. Tarkett’te kazanımın çok yakın olduğunu anlatan Kaya “Tarkett’te işçi grevi de müzakereler de sürüyor. Burada anlaşmaya çok yakınız. Anlaşma her an gelebilir” diye konuştu.

As Plastik’te grev başladığından beri yaşananları özetleyen Kaya, “As Plastik’te işveren tavrı çok kötü. Zaten öncü işçileri, işyeri temsilcilerinin hepsini işten çıkardılar. Patron açıkça sendika istemediğini söylüyor, grev kırıyor. Grevdeki işçilere ve diğer işçilere de grev kırıcılık karşılığında temmuzdan itibaren zam ve bir maaş ikramiye teklif ediyor” dedi.

İşyerine Çalışma Bakanlığı müfettişleri ile bilirkişi ve hakim de teftişe geldi. Kaya, “Grevle ilgili yasal olmayan tüm davranışlarını da biz takip etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bilirkişi ve hakim işyerine baskın yapmıştı, işveren bunu engellemek için hakimi özel güvenlik ekibiyle kapıda bekletti. İşyerine Çalışma Bakanlığı’ndan müfettiş gönderildi. İşveren her şeye rağmen grevdeki işçilerle uzlaşmayacağını, işten çıkarılanların asla geri alınmayacağını söylüyor. Bu işyerinde de grev tüm kararlılığı ile sürüyor. Kazanım olana kadar geri adım atmayacağız” dedi.

İŞVEREN LOKAVTA HAZIRLANIYOR

Elba Bant’taki grev de dün 15’inci gününü geride bıraktı. “Burada müzakereler tamamen tıkanmış durumda. İşveren yüzde 50 zam teklifini hiç yükseltmemekte kararlı. Burada işçileri hak ettiği ikramiyeler de yatırılmadı. Bir genel müdürün inadı ile karşı karşıyayız” dedi. Kaya, işverenin işçileri uzaklaştırmaya hazırlandığını belirterek “Lokavt kararı alındığını öğrendik. Buna rağmen işçiler birlik beraberliklerini kaybetmeden hep beraber mücadele etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kaya şöyle konuştu: “Petrol-İş olarak örgütlenme ve TİS mücadelemiz, emek mücadelemiz tüm işçi sınıfının mücadelesidir. İşçi sınıfının gözünün direnişlerimizde olduğunu biliyoruz. Kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz.”