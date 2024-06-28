Gri listeden çıkmak için Türkiye iki operasyonu örnek vaka olarak sunmuş

Türkiye'nin, gri listeden çıkmak için FATF toplantılarında suç örgütlerine yönelik iki operasyonu örnek gösterdiği öğrenildi. Bu kapsamda FATF heyetiyle son bir yılda yapılan iki değerlendirme toplantısında suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Leijdekkers" ve "Comanchero" operasyonları örnek vaka olarak sunuldu

Güncel 28.06.2024 17:28 Giriş: 28.06.2024 17:28

Güncelleme: 28.06.2024 17:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA