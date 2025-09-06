Grinko’nun minimal estetiği

Tuğçe ÇELİK

3 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Rus piyanist Evgeny Grinko’nun melodileriyle bambaşka bir atmosfere büründü. İstanbul’un gürültüsünden uzaklaşan dinleyiciler, notaların taşıdığı dinginliğe sarıldı. Grinko’nun müziği, ihtişamlı çok seslilikten değil; yalınlığın ve sessizliğin gücünden besleniyordu.

Grinko ile birlikte sahnede kemanda Anna Romanova, Mathilde Marsal ve Pavel Matckevich, çelloda Yana Chekina, akordeonda Evgeniya Popova vardı. Gecenin sürprizi ise Nükhet Duru’nun Âşık Veysel’in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eserini Grinko eşliğinde seslendirmesiydi. Konser repertuvarında 'Valse', 'Dusty Room', 'Lullaby for Erik' gibi klasikleşmiş parçaların yanı sıra sanatçının yeni albümü 'Winter Moonlight’tan da eserler yer aldı. Sanatçı, zaman zaman piyanodan kalkıp davul ve gitarla orkestraya katılarak farklı enstrümanlarla müzikal bütünlüğü pekiştirdi.

Sanatçının bestelerinde tekrar eden motifler ve basit akor dizileri öne çıktı. 'Valse'in üç zamanlı ölçüsü huzurlu bir melankoli yaratırken, 'Dusty Room' kırık akorların üst üste dizilmesiyle gelişti ve bu sade yapı, zamanla yoğunluk kazanarak dramatik bir anlatıya dönüştü.

SESSİZLİĞE İZİN VERMELİ

Grinko’nun müziği sabırla dinlenmeyi gerektirirken, seyircilerin çoğunun eser bitmeden alkışlaması atmosferi böldü. Sessizliğin deneyimlenmesinin önüne geçen alkışlar konser boyunca da devam etti. Oysa müziğin en güçlü halinin sessizlikle kurduğu diyalog olduğu benimsenebilse, eserlerin yarattığı deneyim daha derinleşebilirdi.

Yalın müzikal anlatısıyla teknik ustalığın ötesine geçen, 'azın çok olduğuna' inanan çağdaş bir bestecinin dinginlik ve melankoliyi buluşturan sesi, İstanbul’un sanat hafızasında bir kez daha iz bıraktı.

∗∗∗

KONSERLER SÜRECEK

Grinko, İstanbul ile başladığı Türkiye turnesine 4 Ekim’de İzmir’de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 6 Ekim’de Adana’da Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda, 7 Ekim’de Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 8 Ekim’de Congresium Ankara’da devam edecek.