Grip aşısında tedarik sorunu

Grip mevsimiyle beraber yurttaşların girip aşılarına olan talebi de artıyor. Ancak, her sene olduğu gibi bu yıl da aşıda tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Maalesef bu aşılar eczanelere sınırlı sayıda geliyor ve yurttaş aşıya ulaşamıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "Türkiye’de yaklaşık 9 milyondan fazla 65 yaş üstü kişi ve 25 milyon kronik hastalık sahibi birey var. Bu da ülkemizin yıllık 34 milyon doza yakın grip aşısına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ülkemizde grip aşısına bu kadar büyük bir ihtiyaç varken eczanelere gelen aşı sayıları sınırlı oluyor ve vatandaş aşıya ulaşamıyor" dedi.

HER SENE AYNI SORUN

Her yıl yaptırılan mevsimsel grip aşısı, grip ve olası ciddi komplikasyonlara yakalanma riskini azaltmanın en iyi yolu. Aşılama, grip hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Hastalığa yakalanılsa bile grip belirtilerinin hafif seyretmesini sağlıyor. 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar aşı yaptırmalı. Ekim sonuna kadar yaptırılabilen grip aşısının koruyuculuğu ise en az 10 gün sonra başlıyor.

TEİS Başkanı Saydan, aşı tedariğinde sorunlar yaşandığını kaydederek, “Niçin her sene aşı tedarikinde sorun yaşıyoruz” dedi. Saydan şöyle devam etti: “Bu senede ülkemizde 3 tane grip aşısı giriş yaptı ve her zamanki gibi yetersiz bir sayıda gelen aşılar eczanelerimizde bulunmamaktadır. Aşı firmaları bu sorunu hem hastalarımıza hem eczacılara yaşatmaktan bıkmadılar. Firmalar, eczanelerimize gelerek ‘grip aşısı geldi’ reklamı yapıp ondan sonra 2’şer aşı göndererek bizi hastalarımızın karşısında güç durumda bırakıyorlar. Hangi hastamıza aşı vereceğimizi şaşırıyoruz. İlaç ve aşı hasta tarafından istendiği zaman verilmesi gereken, asla bekletilmeyecek çok önemli ürünlerdir ve asla fiyat beklentisi ile saklanmaz ve satışı engellenemez. Her sene tedarik sıkıntısı yaşadığımız grip aşıları sorununa TİTCK Başkanından duruma müdahil olmasını ve hastalara yardımcı olmasını bekliyoruz. Çünkü hastalıktan en iyi korunma yöntemi aşı. Ayrıca bu durum gösteriyor ki, Türkiye’nin kendi aşılarını üretmesi gerektiği çok açıktır. Üniversitelerimiz bu donanıma sahip. Devletimiz, üniversiteler ve özel sektör bir araya gelerek bu çalışmalar bir an önce başlatılmalı. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de fiyat avantajı sağlayacak."