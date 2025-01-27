Grip vakaları arttı: Test sayısı artırılmalı

Grip, rinovirüs ve Covid-19 vakalarının arttığını belirten Türk Toraks Derneği, test sayısının artırılması ve risk grubundakilerin grip aşısı yaptırması gerektiğini belirtti.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay, ocak ayının ilk haftasında solunum yolu şikâyetiyle başvuran hastalar arasında yüzde 22,3 oranında influenza, yüzde 20,7 oranında rinovirüs ve Covid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Ulubay, grip virüsünün özellikle yaşlılar, gebeler ve altta yatan hastalığı bulunan bireylerde ağır seyredebileceğini, hatta ölüme neden olabileceğini ifade etti. Ulubay, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, influenza A tipi grip vakalarının Aralık ayı itibarıyla artış gösterdiğini ve en sık H1 türünün izole edildiğini belirtti.

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise influenza, RSV, rinovirüs ve Covid-19'un benzer semptomlarla ilerlediğine dikkat çekerek, test sayısının artırılmasının ve maske kullanımının hastanelerde zorunlu hale getirilmesinin yayılımı azaltabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Edis, yanlış teşhis ve gereksiz ilaç kullanımını önlemek için grip aşısının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:"Altı ayın üzerindeki bireyler, özellikle risk grupları, her yıl grip aşılarını yaptırmalıdır. Ayrıca kalabalık ortamların havalandırılması ve hasta bireylerin maske kullanımı enfeksiyon yayılımını önemli ölçüde azaltacaktır."