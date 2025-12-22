Grip yayılıyor, hafife almayın

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre Avrupa bölgesinde grip mevsimi önceki yıllara göre 4 hafta erken başladı. DSÖ’ye göre grip, A (H3N2) alt sınıfı K etkisiyle hızla yayılıyor.

Yeni varyant, Avrupa bölgesindeki doğrulanmış grip vakalarının % 90’ını oluşturuyor.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, DSÖ’nün verilerini paylaştığı sosyal medya hesabında şunları kaydetti: “Birleşik Krallık’tan gelen bilgiler mevsimsel grip aşısının riskleri azalttığını doğruluyor. Vakalar aralık sonu, ocak başında artacak.”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri Kolu’nun sosyal medya paylaşımında ise vakalardaki artışa dikkat çekildi, “Bağışıklık sistemini destekleyecek beslenmeye özen gösterilmeli” denildi.

Halk Sağlığı Uzmanı Cavit Işık Yavuz da “İnfluenza kışı. DSÖ Avrupa bölgesindeki 38 ülkeden 27’sinde grip aktivitesi yüksek veya çok yüksek seviyede. Altı ülkede test pozitifliği %50’ye çıktı. Grip yükseliyor. Hafife alma önlem al” dedi.

***

NE YAPMALI?

Uzmanlar gribin bulaşmasını önlemek ve korunmak için şunları önerdi:

• Aşı olmak yüksek riskli öncelikli gruplar ve sağlık çalışanları için en iyi savunmadır.

• Enfeksiyon önleme önlemlerine uyulmalı ve gerektiğinde maske takılmalı.

• Yayılmayı durdurmak için iyi hissedilmiyorsa evde kalmak. Solunum yolu belirtileri varsa, virüsü başkalarına bulaştırmamak için halka açık yerlerde maske takmak.

• Hapşırırken veya öksürürken ağzı ve burnu kapatmak. Ellerini düzenli olarak yıkamak.

•İç mekânlarda hava akışını iyileştirmek için pencereleri ve kapıları sık sık açmak.