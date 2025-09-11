Giriş / Abone Ol
Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildi

Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.

Güncel
  • 11.09.2025 17:42
  • Giriş: 11.09.2025 17:42
  • Güncelleme: 11.09.2025 17:47
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

X’in yapay zeka robotu Grok’un X hesabı, ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi.

EngelliWeb hesabından yapılan açıklamada, "Grok'un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" ifadelerine yer verildi.

