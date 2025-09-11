Grok'a Türkiye'de erişim engeli getirildi
Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
X’in yapay zeka robotu Grok’un X hesabı, ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi.
EngelliWeb hesabından yapılan açıklamada, "Grok'un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" ifadelerine yer verildi.
Grok'un X hesabı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. https://t.co/AR6IeDmVkR pic.twitter.com/6dA3IGFYw9— EngelliWeb (@engelliweb) September 11, 2025