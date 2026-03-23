Grönland gerilimi gölgesinde seçim: Danimarka yarın sandık başına gidecek

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme" söylemlerinin gölgesinde yarın genel seçime gidiyor.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da halk, 179 sandalyeli parlamento (Folketing) üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanacak. Ülkedeki genel seçimde, Grönland ve Faroe Adaları'ndan ikişer temsilci de seçilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ihtiyaç duyduğunu birçok defa dile getirmesiyle zorlu bir dönemden geçen Danimarka'da seçim sonucu merakla bekleniyor.

Sosyal Demokratlar Partisi lideri ve Başbakan Mette Frederiksen, Grönland meselesinde başarılı bir "kriz yönetimi" izlediğini savunurken, partisinin üçüncü döneminde de seçimden galibiyetle ayrılmasını temenni ettiğini belirtti.

Danimarka'daki seçimde favori gösterilen bir diğer isim ise merkez sağ Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen oldu.

Ülkede favori iki aday olan ve aynı hükümette yer alan Frederiksen ve Poulsen, ulusal televizyonlarda birçok kez karşı karşıya da geldi.

Frederiksen, emeklilik ve servet vergisi konularında çalışmalar yapacaklarını aktarırken, Poulsen bunun ekonomiyi zayıflatacağını savundu.

Paylaşılan son anketlere göre, Frederiksen'in partisi ilk, Poulsen'in partisi ise ikinci sırada yer alıyor.

ABD'NİN GRÖNLAND SÖYLEMLERİNİN GÖLGESİNDE SEÇİM

Danimarka'yı dünya gündeminde tutan en önemli mesele ise ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı "ele geçirme" söylemleri oldu.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı almakla tehdit eden Trump'a karşı Danimarka, egemenliklerinin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtti.

En son, Danimarka'nın Grönland'a asker göndererek olası bir ABD saldırısına karşı ciddi bir savaş hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı.

Grönland'dan Danimarka Parlamentosu için seçilecek 2 temsilcinin de ABD'den gelebilecek söylemlere karşı önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLAR YARIN GECE AÇIKLANACAK

Danimarka'daki seçime 12 parti katılırken, 90 sandalyeyi kazanan parti tek başına hükümeti kurma hakkına sahip oluyor.

Ulusal medya, yarınki seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağını, mevcut Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne'nin "denge" rolü üstlenebileceğini ifade ediyor.

Danimarka'da resmi olmayan ilk sonuçların, yarın gece açıklanması bekleniyor.