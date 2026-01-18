Grönland krizi Batı’yı böldü

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme ısrarı, Transatlantik ittifaktaki çatlağı derinleştiriyor.

Beyaz Saray'daki bir toplantıda Fransa'ya yönelik olası vergi yaptırımlarından bahseden Trump, “Bunu Grönland için de yapabilirim” diyerek ilhak projesine direnç gösteren ülkeleri ticari yaptırımlarla tehdit etti. Trump ayrıca Grönland'ın kontrolünün ABD'ye devri konusunda NATO ile görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

‘SATILIK DEĞİLİZ’

ABD’nin ilhak ısrarına ve tehditlerine karşı başkent Kopenhag başta olmak üzere Danimarka genelinde protestolar düzenlendi. Ellerinde Grönland bayraklarıyla ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen yüzlerce kişi, taşıdıkları "Satılık değiliz" diyerek tepki gösterdi.

Adaya “keşif amaçlı” asker gönderen ülkeler arasına katılan Belçika'nın Savunma Bakanı Theo Francken ise, bu adımın “ABD'ye bir meydan okuma değil, sorumluluk paylaşımı olduğunu” belirtti. Francken, "Amerikalılara 'gelin savaşalım' demek gibi bir niyetimiz yok. Zaten böyle bir savaş kazanılamaz" dedi.

RUSYA: SONUÇLARI OLUR

Krizin küresel boyutunda ise Rusya'dan sert bir çıkış geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Arktik bölgesinde Rus çıkarlarının görmezden gelinmesi yönündeki girişimlere karşılık vereceklerini belirterek "Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak" uyarısında bulundu. Zaharova, Danimarka üzerindeki baskıyı "Batı tarafından inşa edilen sistemin başarısızlığı" ve Kopenhag'ın ABD karşısındaki "boyun eğme çizgisinin kusuru" olarak nitelendirdi.