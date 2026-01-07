Grönland ve Danimarka'dan ABD ile görüşme talebi

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Motzfeldt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yakın zamanda bir görüşme talep ettiklerini belirterek, görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in de katılmasının planlandığını aktardı.

Motzfeldt, daha önce Rubio ile görüşme talep etmelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini de ifade etti.