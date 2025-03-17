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Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel yaşamını yitirdi

Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Gülgel'in ölüm nedeninin geçirdiği kalp krizi sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Güncel
  • 17.03.2025 11:06
  • Giriş: 17.03.2025 11:06
  • Güncelleme: 17.03.2025 11:25
Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel yaşamını yitirdi

Grup Abdal’ın kemancısı Cem Gülgel, 23 yaşında hayatını kaybetti.

Grup Abdal, sosyal medya hesabından yaptığı Gülgel'in ölümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz" sözlerine yer verildi.

Gülgel'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

CEM GÜLGEL KİMDİR?

Cem Gülgel, 23 yaşında viyola sanatçısıdır. Grup Abdal'ın kemancısı olarak da bilinen Gülgel, aslen Erzincanlı. Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuydu.

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