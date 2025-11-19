Grup aşaması tamamlandı: Kimler kupaya, kimler play-off'a gidiyor?

İskoçya ve Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Avrupa Elemeleri grup aşaması, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan 10 maçla sona erdi.

C Grubu'nda oynanan liderlik maçında İskoçya, evinde 10 kişi kalan Danimarka'yı 4-2'lik skorla geçti. Danimarka'nın 2 puan önünde 13 puanla liderliğe yükselen İskoçya, turnuvaya direkt olarak katılma hakkını kazandı. H Grubu'nda Avusturya, evinde Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Avusturya, Dünya Kupası'na direkt katılırken 17 puan toplayan Bosna Hersek, play-off'lara kaldı. Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılan diğer ülkeler oldu. Play-off'a kalan takımlar için ise kura çekimi yarın TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.

Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsveç-Slovenya: 1-1

Kosova-İsviçre: 1-1

C Grubu

İskoçya-Danimarka: 4-2

Belarus-Yunanistan: 0-0

E Grubu

İspanya-Türkiye: 2-2

Bulgaristan-Gürcistan: 2-1

H Grubu

Avusturya-Bosna Hersek: 1-1

Romanya-San Marino: 7-1

J Grubu

Galler-Kuzey Makedonya: 7-1

Belçika-Lihtenştayn: 7-0