Grup aşaması tamamlandı: Kimler kupaya, kimler play-off'a gidiyor?
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde grup aşaması tamamlandı. Dünya Kupası biletini alan takımlar ve play-off oynayacak takımlar netleşti.
İskoçya ve Avusturya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Avrupa Elemeleri grup aşaması, B, C, E, H ve J gruplarında oynanan 10 maçla sona erdi.
C Grubu'nda oynanan liderlik maçında İskoçya, evinde 10 kişi kalan Danimarka'yı 4-2'lik skorla geçti. Danimarka'nın 2 puan önünde 13 puanla liderliğe yükselen İskoçya, turnuvaya direkt olarak katılma hakkını kazandı. H Grubu'nda Avusturya, evinde Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Avusturya, Dünya Kupası'na direkt katılırken 17 puan toplayan Bosna Hersek, play-off'lara kaldı. Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya direkt olarak katılan diğer ülkeler oldu. Play-off'a kalan takımlar için ise kura çekimi yarın TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak.
Kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:
1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İsveç-Slovenya: 1-1
Kosova-İsviçre: 1-1
C Grubu
İskoçya-Danimarka: 4-2
Belarus-Yunanistan: 0-0
E Grubu
İspanya-Türkiye: 2-2
Bulgaristan-Gürcistan: 2-1
H Grubu
Avusturya-Bosna Hersek: 1-1
Romanya-San Marino: 7-1
J Grubu
Galler-Kuzey Makedonya: 7-1
Belçika-Lihtenştayn: 7-0