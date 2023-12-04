Grup Gündoğarken, 6 Aralık’ta Ataşehir Duru Tiyatro'da

“Grup Gündoğarken” adıyla tanınan Gökhan ve Burhan Şeşen kardeşler, çocukluklarından bu güne kadar gelen yolculuklarını sahne performansıyla anlatacak.

Grup Gündoğarken, 6 Aralık Çarşamba saat 20.00'de Ataşehir Duru Tiyatro’da sevenleriyle buluşuyor.

Usta müzisyenler Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen’in özgün besteleri eşliğinde, sanat yaşamlarına dokunan birbirinden farklı büyük ustaların hikayelerini, yaptıkları plaklardan verdikleri konserlere, okul hayatlarından hayallerine uzanan bu sanat dolu yılları kendilerinden dinliyoruz.

Grup Gündoğarken’in yolculuğu, sadece müzikleriyle değil sahne performansı ile hayat buluyor. Hal Ve Gidiş otobiyografik müzikli anlatımı olan bu performansın biletleri Tiyatrolar.com’da satışa sunuldu.

KÜNYE

Oyunlaştıran: Burhan-Gökhan Şeşen

Müzikli Anlatıcı: Gökhan Şeşen

Müzikli Anlatıcı: Burhan Şeşen

Video Tasarım: Mahmut Uğur

Işık Ve Ses Tasarım: Burak Yalçın