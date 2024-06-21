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Grup Gündoğarken, Burgazada'da sahne alacak

Kültür Sanat
  • 21.06.2024 14:22
  • Giriş: 21.06.2024 14:22
  • Güncelleme: 21.06.2024 14:28
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Grup Gündoğarken, Burgazada'da sahne alacak

“Grup Gündoğarken” adıyla tanınan Gökhan ve Burhan Şeşen kardeşler, 7 Temmuz'da Burgazada'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup Gündoğarken, Burgazada'da hayranları ile bir araya gelecek.

Konser, 7 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Konserin duyurusunda "Adaların en güzel bahçesine geliyoruz. Unutulmaz Gündoğarken şarkılarının yanında yeni şarkılarımız ile buluşmaya hazır mısınız? Gün batımında görüşmek üzere" denildi. 

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