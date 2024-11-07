Grup Gündoğarken'in şarkılarını yeni nesil müzisyenler yorumlayacak

Türk pop müziğinin önemli gruplarından Grup Gündoğarken’in şarkıları, yeni nesil müzisyenlerin yorumu ve düzenlemesi ile yeniden hayat buluyor.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan, Gündoğarken’in Tribute albümünün ilk bölümü, Ufuk Beydemir’in yeni kurduğu yapım şirketi UBR Company’nin ilk yapım projesi olarak dinleyici ile buluşuyor.

Ufuk Beydemir proje için, “Çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir albüm, özellikle yeni nesil ile bu zamansız parçaları buluşturmak ve parçaların asıl sahibini öğrenmeleri benim için çok değerli. Bütün dahil olan müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ederim” değerlendirmesini yaptı.

“Gündoğarken - Patika Vol.1, Pt.1” olarak yayınlanacak projenin ilk bölümünde, Mabel Matiz, Madrigal, Skapova, Adamlar ve Ufuk Beydemir yer alıyor.

Mabel Matiz’in “Sen Benim Şarkılarımsın”, Madrigal’in “Ellerimde Çiçekler”, Skapova’nın “Olacak O Kadar”, Adamlar’ın “Ankara’dan Abim Geldi” ve Ufuk Beydemir’in “Rüzgâr” şarkılarındaki yorumları, dinleyicilere ulaşacak. Söz ve müzikleri İlhan Şeşen’e ait olan parçaların aranje koltuğunda ise Umut Çetin, Sabi Saltiel, Sezer Dinç, Adamlar ve Ufuk Beydemir oturuyor.

22 Kasım’da ise projenin ikinci bölümü tüm dijital platformlarda yerini alacak. “Gündoğarken - Patika Vol.1, Pt.2”de Emre Fel, Bengü Beker, Evrencan Gündüz, Dilhan Şeşen ve Gökçe'nin yorumlarının yer alacak.

Projenin devamında ise Grup Gündoğarken’in parçalarına sürpriz isimler yeniden yorumlayacak.