Grup Gündoğarken, Kadıköy Sahne’de hayranları ile buluşacak

“Grup Gündoğarken” adıyla tanınan Gökhan ve Burhan Şeşen kardeşler, 29 Mayıs’ta Kadıköy Sahne’de müzikseverlerle buluşacak.

Ellerimde Çiçekler, Gibi Gibiyim, Ankara’dan Abim Geldi, Sensiz Olmaz, Sen Benim Şarkılarımsın, Rüzgar... gibi şarkıların yaratıcısı Gündoğarken 29 Mayıs Çarşamba (bugün) Kadıköy Sahne’de hayranları ile buluşacak.

Konser, 21.30’da başlayacak.

Biletler biletix, bubilet ve mobilet üzerinden satışa sunuldu.