Grup Gündoğarken’den 50 yıllık müzik serüveni: "Hal ve Gidiş" 100. oyununa hazırlanıyor

Türkiye’nin müzik hafızasına yön veren gruplarından Grup Gündoğarken’in mimarları Gökhan ve Burhan Şeşen, 50 yıllık serüveni kutluyor. Kuzguncuk Sanat prodüksiyonuyla sahneye taşınan otobiyografik müzikli anlatı “Hal ve Gidiş”, 100. oyunuyla seyirciyi selamlamaya hazırlanıyor.

Müzik yolculuğuna 1983 yılında başlayan ve yarım asrı geride bırakan usta müzisyenler, çocukluk yıllarından bugüne sığdırdıkları tüm hatıraları bizzat anlatıyor. Gösteride; Eskişehir’deki ilk mandolin sesinden Diyarbakır’daki ilk gitara, Ankara’da başlayan eğitimlerinden plakların tozlu raflardaki yerini alışına kadar her şey, sanatçıların samimi üslubuyla hayat buluyor. Sahnede sadece notalar değil; hayatlarına dokunan dev ustalar, ilk konser heyecanları ve okul sıralarındaki düşler de izleyiciye eşlik ediyor.

Müzik tarihimizin en naif ve içten yolculuğuna şahitlik etmek isteyen sanatseverler, bu tarihi buluşmayı 28 Nisan saat 20:00’de Ses Tiyatrosu’nda izleyebilirler. Biletleri online platformlardan (Biletinial, Bubilet) temin edilebilen bu gösteri, 50 yılın tüm izlerini tek bir gecede, tek bir sahnede bir araya getiriyor.

“Hal ve Gidiş”, klasik bir konserin ötesine geçerek izleyiciyi adeta bir zaman tüneline sokuyor. Dramaturgisini Gizem Duman Şeşen’in üstlendiği bu performansta, Grup Gündoğarken’in özgün besteleri usta sanatçıların sahne performansıyla birleşiyor.