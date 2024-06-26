Grup ikinciliği için 1 puan yeterli

Spor Servisi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bugün Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibe son 16 turuna yükselmesi için 1 puan yeterli olacak. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.

• Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

• Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

• F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.