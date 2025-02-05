Grup toplantısı yapmamıştı: "Bahçeli, kalp rahatsızlığı hastaneye kaldırıldı" iddiası

Bu hafta grup toplantısı yağmadığı için gribal enfeksiyon geçirdiği konuşulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddiayı halktv.com.tr gündeme getirdi.

Haber'de şu ifadelere yer verildi:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısını iptal etmişti.

Ankara'da merak uyandıran iptal kararı için resmi bir açıklama yapılmadı ancak MHP Lideri'nin sağlık sorunları olduğu konuşuldu.

O sorunların da 'gribal enfeksiyon' olduğu belirtildi.

KALP NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Halktv.com.tr Bahçeli'nin grup toplantısını iptal etme gerekçesine ulaştı.

MHP Lideri, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha önce operasyon geçirdiği, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir özel hastaneye yatırılan Bahçeli tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında konuşma yaptığı sırada sık sık öksürmesi sağlık sorunlarını gündeme getirmişti.

SON AÇIKLAMASINI YAZILI YAPMIŞTI

Bahçeli, son açıklamasını 1 Şubat'ta, 5 teğmenin ihracı nedeniyle yazılı olarak yapmıştı. Bahçeli o açıklamasında “TSK Disiplin Kanunu Gereğince Ayırma Cezası Alan 5 Teğmen ve 3 Disiplin Amiri” hakkında yazılı açıklama yaptı. MHP Lideri Bahçeli "TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır" demişti.