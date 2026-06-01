Grup Yorum'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Müziğimizi kirletmelerine izin vermeyeceğiz

Grup Yorum, CHP'de genel başkanlık seçimini kaybettikten 3 yıl sonra mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla tekrar genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından polis baskınıyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'ne ilk kez 30 Mayıs'ta 'bayramlaşmak' için gelmişti.

Burada elindeki kağıdı okuyarak bina önüne gelenlere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye Grup Yorum'un "Haklıyız kazanacağız" şarkısıyla çıkmıştı.

"DÜZEN SİYASETİNİN KİRLİ ÇEKİŞMELERİNİN FON MÜZİĞİ YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Grup Yorum ise kendi şarkılarının kullanılmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Türkülerimizi düzen siyasetinin kirli çekişmelerinin fon müziği yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz" denirken "Devrimci sanatçılığı savunanlara karşı, emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların, şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına, kirletmelerine ASLA müsaade etmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Grup Yorum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"1985’ten bugüne 41 yıldır bestelediğimiz, çaldığımız, söylediğimiz yüzlerce şarkımızın, türkümüzün, marşımızın harcında emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemiz var.

Ödediğimiz onlarca bedel; uğradığımız işkenceler, gözaltılar, tutsaklıklar var.

Konser yasakları var, yasaklanan albümler var, sansür var, tecrit var, başlarımıza konulan ödüller var.

Şehitlerimiz var, Dil, Helin, İbo var.

Türkülerimiz için ödediğimiz bedeller onurumuzdur, namusumuzdur.

Türkülerimizi düzen siyasetinin kirli çekişmelerinin fon müziği yapılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Son 10 yılda İdil Kültür Merkezimiz 30’dan fazla kez basılırken, emekçilerimiz yalnızca devrimci sanat yaptıkları için işkencelerle gözaltına alınıp tutuklanırken faşizme karşı tek kelime etmeyenlerin;

Helin ve İbo konser yasaklarına karşı hücre hücre erirken, günbegün ölürken kılını kıpırdatmayanların,

Grup Yorum emekçileri kuyu tiplerinde açlığıyla direnirken “kuyu tipi hapishaneler kapatılsın” diyemeyenlerin,

Devrimci sanatçılığı savunanlara karşı, emperyalizmle ve faşizmle işbirliği yapanların,

Şarkılarımızı mitinglerinde, konuşmalarında, videolarında kullanmalarına, kirletmelerine ASLA müsaade etmeyeceğiz.

Kullananların ikiyüzlülüklerini de bulunduğumuz her yerde teşhir edeceğiz."