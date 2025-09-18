Grup Yorum Filistin’e gidecek

Haber Merkezi

Grup Yorum, Filistin’e gideceğini açıkladı. Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Irak işgal edildiğinde oradaydık, Suriye’de savaş başladığında Suriye halkı için konser verdik. Nerede direnen halk varsa orada olduk. Bugün bir kez daha Filistin’e gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Metinde, Grup Yorum tüm sanatçıları "Filistin halkının emperyalizmin ve siyonizmin saldırılarına karşı ördüğü barikatı büyütmeye" çağırdı. Çağrı, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sözleriyle sona erdi.