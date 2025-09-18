Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Grup Yorum Filistin’e gidecek

Güncel
  • 18.09.2025 05:00
  • Giriş: 18.09.2025 05:00
  • Güncelleme: 18.09.2025 05:00
Grup Yorum Filistin’e gidecek

Haber Merkezi

Grup Yorum, Filistin’e gideceğini açıkladı. Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Irak işgal edildiğinde oradaydık, Suriye’de savaş başladığında Suriye halkı için konser verdik. Nerede direnen halk varsa orada olduk. Bugün bir kez daha Filistin’e gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

Metinde, Grup Yorum tüm sanatçıları "Filistin halkının emperyalizmin ve siyonizmin saldırılarına karşı ördüğü barikatı büyütmeye" çağırdı. Çağrı, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sözleriyle sona erdi.

BirGün'e Abone Ol