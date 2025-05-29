Grup Yorum'un şarkılarına erişim engeli!

Grup Yorum'un YouTube kanalına erişim engeli getirildi.

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosunun “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendiği bildirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında sosyal medya platformu YouTube üzerinde 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.