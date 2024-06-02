Grup Yorum üyeleri açlık grevinde: 50 kilonun altına düştüler

Süresiz açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri Vedat Doğan ve Rezzan Şengül gönderdikleri mektup aracılığıyla, 50 kilonun altına düştüklerini belirtirken, arkadaşları Nurettin Kaya’nın ise 225 gündür açlık grevinde olduğunu yazdı.

Grup Yorum üyeleri Vedat Doğan ve Rezzan Şengül, tekli hücrede tutuldukları ve temel hakları engellendiği için süresiz açlık grevine başladı. Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri 50 kilonun altına düştü.

Şubat ayında tutuklanan Grup Yorum üyesi Vedat Doğan, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde yaşadığı hak ihlallerini anlattı. Tek kişilik hücrede tutulduğunu ve haklarından faydalanmasının engellediğini aktaran Doğan, 3 Nisan tarihinden itibaren sevk talebiyle başlattığı süresiz açlık grevini sürdürdüğünü söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, tutuklanma gerekçesinin “Grup Yorum açlık grevinde! Duydunuz mu?” yazan stickerı asmak olduğunu belirten Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarla aynı koşullarda tutulduğunu belirtti. Doğan mektubunda, “Gitaristimiz Rezzan Şengül ile ayrı bloklarda tekli hücrelerde tutulmaktayız. Bir araya gelme talebimiz ‘iyi halli’ olmadığımız gerekçesiyle kabul edilmiyor. Bulunduğum hücrenin penceresinde tel örgü var. Havalandırmaya sadece bir saat çıkabiliyorum. ‘İyi halli’ olmadığım gerekçesi ile sohbet hakkımı kullanamıyorum” ifadelerine yer verdi.

AÇLIK GREVİNİ SÜRDÜRECEKLER

Cezaevindeki tecrit koşullarını kabul etmediği için açlık grevine başladığını dile getiren Doğan, devamla mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Diğer Grup Yorum emekçileri Rezzan Şengül, Cem Dursun, Cemil Kurt ve arkadaşlarımız Oktay Kelebek, Alişan Gül, Nurettin Kaya ve Muammer Kaya farklı hapishanelerde açlık grevindeler. Nurettin Kaya açlık grevini 225’inci gününe girdi ve sağlık durumu kritik aşamada. Ben ve arkadaşım Rezzan Şengül de 50 kilonun altına düştük. Sevk talebimiz için açlık grevini sürdürmekte kararlıyız. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Tıpkı türkülerimizde söylediğimiz gibi kavga, umut, direnç sözümüzde duracağız."