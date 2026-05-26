Grup Yorum üyeleri hâkim karşısına çıkıyor

9 Grup Yorum üyesi, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Albümleri 3 milyon satarak dinlenme rekorları kıran müzik grubunun üyeleri Rıdvan Akbaş, Merve Kurt, Eser Çelik, Muharrem Cengiz, Şura Başer, Bergün Varan hâkim karşısına çıkarak beraatlarını talep edecek. Grup Yorum emekçisi Bahar Kızılaltun'un duruşması ise 9 Haziran Salı günü saat 11.45'te İstanbul Adliyesi 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Grup üyeleri tarafından kullanılan Okmeydanı İdil Kültür Merkezi‘ne polis düzenli olarak baskın düzenliyor. 2017’den bu yana İdil Kültür Merkezi’ne ve Avrupa’daki Grup Yorum sanatçılarına yönelik 26 baskın düzenlendi. 4’ü hüküm giymiş 14’ü tutuklu yargılanan 19 Grup Yorum sanatçısı cezaevinde tutuluyor.

Grup Yorum’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Siyasi kararlarla, talimatla yürütülen yargılanma süreçleriyle adil yargılanma hakkımız gasp ediliyor. Hiçbir somut delile dayanmadan, yalnızca sahte dijital belgeler, iftiracı ve gizli tanık beyanlarıyla tutuklanıyoruz. Polis fezlekelerini kopyala-yapıştır usulüyle iddianame diye sunuyorlar bize. Bağımsız ve tarafsız olmayan savcıların iddianamelerini mahkeme kararına dönüştürerek adil yargılama olmaz, adalet sağlanamaz’’ denildi.

İDDİANAMEDEN

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı önceki duruşmada tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, Grup Yorum üyesi bir kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmıştı.