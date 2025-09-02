Grup Yorum üyesi 42 kilograma düştü

Haber Merkezi

Cezaevinde karşılaştığı ihlallerin sonlandırılması amacıyla 18 Şubat’tan beri süresiz açlık grevinde olan Grup Yorum üyesi Ali Aracı, 42 kilograma düştü. Grup Yorum üyesi tutsaklar Fırat Kaya ve Ali Aracı, cezaevlerindeki kötü muamele ve hak ihlallerine karşı başlattıkları süresiz açlık grevini sürdürüyor.

Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Aracı, arkadaşlarının bulunduğu ve kuyu tipi olarak adlandırılan S, R, Y tipi cezaevlerinden başka cezaevlerine sevki talebiyle 18 Şubat’ta süresiz açlık grevine girdi. Vücut ağırlığı 42 kilograma düşen Aracı’nın denge sorununun baş gösterdiği, tedavi edilemeyen kaburga kırığının akciğeri üzerindeki baskısı nedeniyle nefes almakta zorlandığı belirtildi. Aracı’nın, hayati riskinin arttığı ifade edildi.

Tutsaklardan Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Fırat Kaya ise 27 Temmuz’dan bu yana süresiz açlık grevinde. Kaya’nın da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, süresiz açlık grevinin sağlığını kısa sürede olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.